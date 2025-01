Kunasek legt im Hymnenstreit mit Slowenien nach

Der Hymnenstreit mit Slowenien geht in die nächste Runde: Während das Außenministerium in Laibach auf die „territoriale Integrität und Souveränität“ pocht, schießt der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) zurück: „Anders als die slowenische Volksgruppe in Österreich sind in Slowenien Altösterreicher noch immer Diskriminierungen ausgesetzt!“