„CSI: Graz“: Lebensrettung am offenen Schweineherz

„Unglaubliche Infrastruktur“ sucht in Österreich seinesgleichen

Hier hatte der stellvertretende Chirurgie-Chef Igor Knez die Aufsicht. „Es ist ein höchst interessantes Schauspiel in dieser unglaublichen Infrastruktur, um die uns die anderen Unis in Österreich beneiden“, kommt er ins Schwärmen. Der Intensiv-Simulator kostet rund 60.000 Euro – gut investiertes Geld: „Die Studierenden, die hier in ihrer Freizeit Hand anlegen, profitieren extrem von diesen Möglichkeiten. Im normalen Curriculum wäre es unmöglich, alle durch einen herzchirurgischen OP durchzuschleusen.“