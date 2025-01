Vonn hat großen WM-Traum: „Ich würde gerne …“

Allerdings hatte sich Shiffrin Ende November bei einem Sturz am Bauch verletzt. Sie will am Donnerstag beim Slalom von Courchevel in den Weltcup zurückkehren. Das wäre rechtzeitig vor den Weltmeisterschaften, die in der kommenden Woche beginnen. In Saalbach steht erstmals eine Team-Kombination auf dem Programm, bei der zwei Athletinnen zusammen antreten: Eine fährt eine Abfahrt, die andere einen Slalom. Die dabei kombiniert Schnellsten holen sich die Medaillen.