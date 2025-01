Shiffrin und die WM: Ein fixer Start, aber …

Kurz vor Beginn der Ski-WM hat Mikaela Shiffrin ihre aktuellen Pläne für das Großevent skizziert. Nach ihrer Verletzung kehrt sie beim Slalom in Courchevel am Donnerstag in den Weltcup zurück. Für die WM steht einem Start im Slalom wohl nichts mehr im Weg – anders sieht die Situation allerdings im Riesentorlauf aus ...