Vorbereitungen zu Sky Shield laufen weiter

Höhere Bedrohung in „absehbarer Zeit“

Die Sicherheitssituation in Europa wird sich laut Hofbauer in nächster Zeit nicht wesentlich verbessern. Es gebe Gefahren im Cyberspace und aus der Luft, beispielsweise aufgrund des Kriegs in der Ukraine. So könnten etwa Ballone, Marschflugkörper und andere Geschosse aus verschiedenen Richtungen drohen.