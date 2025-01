„Können uns nicht verlassen, dass anderer schießt“

„Nein zum Militärbündnis ,Sky Shield‘ – Ja zur Neutralität!“ Diesen Titel trägt jener Entschließungsantrag, den Herbert Kickl gemeinsam mit FPÖ-Kollegen bereits am 7. Juli 2023 einbrachte. Darin wird der Sorge Ausdruck verliehen, dass die gemeinsame Initiative (auch) mit NATO-Staaten Österreichs Neutralität gefährde. Und zwar dann, wenn die ausgebauten oder neu geschaffenen Fähigkeiten der gemeinsamen Beschaffungsinitiative in die Luftverteidigung von NATO-Gebiet eingebunden würden. In gewisser Weise ortet die FPÖ so einen NATO-Betritt „durch die Hintertür“.