Unternehmer-Duo startet Herzensprojekt in Ghana

Neben den Verbesserungen für jeden einzelnen Schüler soll auch insgesamt das Bildungsniveau steigen, derzeit schließt nur jedes vierte Kind in Ghana die Schule ab. Um hier Abhilfe zu schaffen, investieren Schreiner und Maierhofer auch viel Freizeit. „In Zukunft werde ich des Öfteren drei bis vier Tage in Ghana sein“, sagt Schreiner. Seine Verpflichtungen in der Steiermark verlegt er verstärkt ins Wochenende, so hat er zuletzt auch rund um die Opernredoute zusätzliche Arbeitsschichten eingelegt. Für den nächsten Besuch hat er bereits zwei Unternehmer aus dem Bekanntenkreis begeistern können.