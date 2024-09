Erste Millionenklage gegen Graz wird eingereicht

Wohnbau in Graz geht stark zurück

Der Regionalstellenobmann Bernhard Bauer verweist auch auf die insgesamt rund 18.000 Beschäftigten rund ums Baugewerbe allein in Graz – „und man darf nicht außer Acht lassen, dass Graz die am stärksten wachsende Stadt Österreichs ist und weiter wachsen wird.“ Deshalb werde es weiteren Wohnraum brauchen. „Allerdings werden in den nächsten zwei Jahren nur 500 Wohnungen in Graz gebaut“, sagt Gollenz.