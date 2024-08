Lange Bauverfahren: „Stadt muss Lösung liefern“

„An Absurdität nicht zu überbieten“

Unliebsame Bekanntschaft mit dem trägen Grazer Beamtenapparat machte auch schon Christian Kovac (Shopping Nord, Seifenfabrik etc.) zur Genüge. „Es ist an Absurdität nicht zu überbieten, dass ein Höchstgericht einschreiten muss, weil offenbar politisch gewollt, Gesetze ignoriert werden.“ Er fordert von der Politik endlich konkrete Lösungen, den Rückstau zu beseitigen. Weil er damit aber nicht so bald rechnet, lädt er am 30. September zum großen Symposium in die Seifenfabrik. Titel: „Stadtentwicklung – warum warten wir?“