Trauer um Skisprung-Pionier Baldur Preiml

Preiml ist am Montag in Spittal in Kärnten verstorben. Der 85-Jährige wird als Vater des österreichischen „Skisprung-Wunders“ bezeichnet. Nachdem er selbst als aktiver Athlet 1968 bei den Olympischen Spielen in Grenoble Bronze geholt hatte, machte er sich in den 1970er-Jahren als Trainer einen Namen.