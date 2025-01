„Wahl“ in Belarus: Orban blockiert wieder die EU

Kallas kritisierte die späte Einladung des Regimes an unabhängige Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), nur 10 Tage vor der Wahl, was den Zugang zu entscheidenden Phasen des Wahlprozesses verhinderte. „Dies ist ein weiterer Beweis für das völlige Fehlen der Glaubwürdigkeit dieser Wahlen“, sagte sie.