Sieben Runden vor Schluss fehlen sieben Punkte

Dabei verlief der Auftakt durchaus vielversprechend und die Hausherren fanden in der, mit über 2000 Zusehern, gut gefüllten Vorarlberghalle Chancen vor – die allerdings ungenutzt blieben und so kam es, wie es kommen musste: Nur Augenblicke, nachdem Ross MacDougall den Puck an die Stange gesetzt hatte, zog ausgerechnet der 26-jährige Vorarlberger Elias Wallenta alleine aufs Tor von David Madlener, ließ ihm mit einem Haken aussteigen und brachte die Gäste in Front (11.). „Danach haben sie es solide heruntergespielt“, sagte Woger, der in Minute 54 nur noch das Ehrentor erzielte.