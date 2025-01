11:3! KAC-Schützenfest gegen Innsbrucks Rest

Villach siegt 4:1 im Ländle

Der VSV indes hatte mit Vorarlberg keine Probleme, siegte im Ländle klar mit 4:1. Dabei überzeugten die Adler einmal mehr im Powerplay, nützten gleich zwei von drei Überzahl-Möglichkeiten für ein Tor. Zuerst war es Kevin Hancock, der per Onetimer nach MacPherson-Vorlage zum 2:0 einschoss. Hughes musste beim 4:0 am kurzen Eck nur noch die Scheibe ins freie Tor schieben. Einziger Makel an diesem Sonntag: Sechs Minuten vor dem Ende kassierte man noch das 1:4 – Vorarlbergs Woger verhinderte so das zweite Saison-Shutout der Adler.