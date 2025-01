Friedliche Renntage bestärken Kitz‘ Party-Konzept

Eine Stadt atmet durch. Es war ein Hahnenkamm-Wochenende, wie man es erwartet – und laut den Verantwortlichen wohl auch erhofft – hatte. Intensive Rennen, glamouröse Besucher, Fans in bester Feierlaune. Zumindest am Freitag und Samstag spielte auch das Wetter mit. Das führte dazu, dass die „Krone“ vor ihrem Weltcup-Haus auch heuer über 1000 Sonnenbrillen an die Skifans verteilte. Die Stimmung kochte vor allem am Samstag, 45.000 Fans feuerten die Abfahrer entlang der Strecke an. Am Freitag waren es immerhin 18.000, am Sonntag 14.000 Besucher. 47.000 Skifans fuhren mit dem Hahnenkammexpress der ÖBB zu den Rennen.