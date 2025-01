Gänsehaut pur: Musikstar verrät seine Geheimnisse

Gänsehaut pur gepaart mit wertvollen Tipps und Tricks gab es nun für lernwillige Musiker in Atzenbrugg im Bezirk Tulln: Denn bereits zum zweiten Mal begeisterte Popstar Thorsteinn Einarsson heimische Talente mit seinem Können – das er auch gerne an den Nachwuchs weitergibt. Beim Songwriting-Workshop „NÖ Musikszene – Kreative Kompetenz“ in der Akademie der Kulturregion Niederösterreich ließ der gebürtige Isländer wieder keine „tonale“ Frage offen. Der 29-Jährige plauderte aus dem Profi-Musiker-Nähkästchen und gab dabei Einblicke in seinen ganz persönlichen Schaffensprozess.