So vermeiden Sie Fallen beim Gebrauchtwagenkauf

Ein Gebrauchtwagenkauf kann eine gute Gelegenheit sein, um Geld zu sparen. Doch nicht immer ist ein Schnäppchen auch tatsächlich eines. Ohne gründliche Prüfung besteht nämlich die Gefahr, in kostspielige Fallen zu tappen oder rechtliche Probleme zu bekommen. Christian Koisser vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer rät daher zu einem Ankauftest bei einer unabhängigen Fachwerkstätte oder einem Automobilklub. Nur so können versteckte Mängel oder Manipulationen aufgedeckt werden: „Achten Sie auf unüblich niedrige Preise. Kontrollieren Sie, ob der Kilometerstand realistisch ist und prüfen Sie, ob das Pickerl noch gültig ist. Auch bei einem gültigen Pickerl muss man bedenken, dass dieses nur eine Momentaufnahme darstellt. So kann sich ein leichter Mangel bis zum Fahrzeugkauf trotz aufrechter Genehmigung zu einem schweren Mangel entwickelt haben.“