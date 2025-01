ELGA speichert ab Juli auch Röntgenbilder

Patientinnen und Patienten hätten damit jederzeit Zugriff auf ihre vollständigen medizinischen Befunde, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung mit. Dies ermögliche auch eine effizientere Kommunikation zwischen den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, das Risiko von Wechselwirkungen und Fehldiagnosen sinke. Auch in Notfällen oder beim Aufsuchen einer neuen Ärztin oder eines neuen Arztes stünden sämtliche Diagnosen zur Verfügung.