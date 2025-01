Senior attackiert: Räuber wollte Dosenbier stehlen

Nicht auf Bargeld oder Wertsachen – nein, auf Dosenbier hatte es am Freitagabend ein Möchtegern-Räuber in Innsbruck abgesehen. Kurz vor 20 Uhr erstattete ein 76-jähriger Einheimischer bei einer Polizeiinspektion in der Innenstadt Anzeige. Das Opfer gab an, dass ein Unbekannter eine Palette Bier aus dem Gepäckträger seines Fahrrades stehlen wollte.