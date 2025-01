Hamas lässt am Samstag vier Soldatinnen frei

34 Verschleppte bereits tot

In der ersten Phase des Abkommens können noch 26 weitere Geiseln freigelassen werden. Insgesamt sollen 33 israelische Geiseln gegen ungefähr 1900 palästinensische Gefangene getauscht werden. Zudem werden die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärkt. Vertriebene Palästinenserinnen und Palästinenser sollen in den Nordteil des Gebiets zurückkehren können. Ein ägyptisch-katarisches Gremium soll diesen Teil der Abmachung überwachen.