„Sch***match“ bei WM: „Wir sind Feiglinge!“

„Eines der drei schlechtesten Spiele in meinem Leben. Es ist eine Katastrophe“, schimpfte Gottfridsson bei Viaplay. „Wir haben uns heute in so seltsame Situationen gebracht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum wir Feiglinge sind. Es gibt so viele Fragen in meinem Kopf, die ich nicht beantworten kann. Wir sind zu gut, um in dieser Lage zu sein. Aber wir werden zu dem stehen, was wir getan haben, wir werden es analysieren und alles tun, um besser zu werden.“