Iranerinnen nach Tanz auf Märtyrerfriedhof in Haft

Zwei junge Iranerinnen sind wegen einer Tanzeinlage zu einem persischen Rap-Song auf dem Märtyrerfriedhof in Teheran verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden „unangemessen gekleideten“ Frauen ihre Tanzeinlage mit dem Handy aufgenommen und in sozialen Netzwerken gepostet. Kurz darauf seien sie identifiziert, festgenommen und der Justiz übergeben worden, so die Polizei.