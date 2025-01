Pucher wünschte der Polizei „Frohe Weihnachten“

„Das war sein Marketing“

Nach Vorstandskollegin Klikovits, die seit Wochen stellvertretend für den nicht verhandlungsfähigen Pucher vor Gericht ihre Watsch‘n kassiert, muss nun also auch die seit 2018 Pensionierte beide Wangen hinhalten. „Die Bank, also Pucher, hat alle Vereine und gemeinnützige Organisationen aus dem Einzugsgebiet unterstützt. Auch die Pfarre. Das war sein Marketing. Jeder musste in die Bank kommen und seinen Wunsch deponieren. Dann wurde das zu Pucher weitergeleitet und er hat es genehmigt,“