Fritz Radlspäck neuer SPÖ-Landesgeschäftsführer

Landesgeschäftsführer Kevin Friedl begrüßt die Verstärkung: „Mit Fritz habe ich einen erfahrenen Kollegen an der Seite, der die Partei organisatorisch in- und auswendig kennt“, so Friedl. Gemeinsam werde man die Arbeit der SPÖ Burgenland unter der Führung von Hans Peter Doskozil konsequent und offensiv vertreten, so Friedl.