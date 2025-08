Ausverkaufte Konzerte und große Pläne für Herbst

Am 16. August wird Konstantin Wecker das diesjährige Klang-Festival mit dem letzten Open-Air-Konzert beschließen. Zwei Tage davor gastiert das Landesorchester Burgenland mit der „Symphonic Tribute Show to ABBA“ im Areal der Burgarena. Beide Konzerte sind bereits ausverkauft. Aber: „Es werden manchmal Karten zurückgegeben, möglicherweise haben wir noch an der Abendkassa ein paar Restkarten“, so Eventmanager Werner Glösl.