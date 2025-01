ÖSV-Alpinchef tobt: „Das gehört absolut verboten“

Den Athleten in dieser Frage die Eigenverantwortung zu überlassen, hält Mandl für keine gute Idee. „Wenn es um Leistung geht, wird jeder das nehmen, was schneller ist.“ Wer aus medizinischen Gründen eine Stütze braucht, sollte dämpfendes Material verwenden dürfen. Die zahlreichen Stürze in diesem Weltcupwinter und teils massiven Verletzungen sind nicht immer auf das Tragen von Carbonschienen zurückzuführen, wie sie beispielsweise viele Läufer aus den Nationalteams der Schweiz und Frankreich verwenden. Im ÖSV kommen diese nicht zum Einsatz, Felix Hacker riss sich im Training in Kitzbühel ohne Sturz Kreuzband und Meniskus. „Er hatte auch einen kleinen Fahrfehler. Es passiert so, und wenn sie die Deckel drinnen haben, passiert es noch schneller“, sagte Mandl.