Verletzungsmisere: „Wir müssen etwas machen!“

Für Knauß war die Sache klar: „Wir sind längst drüber. So viele Stürze und Verletzung wie in jüngerer Vergangenheit gehen einfach nicht.“ Auch Ski-Kaiser Franz Klammer wurde im Rahmen der ORF-Übertragung gefragt, ob der Ski-Sport denn ein Probleme habe. „Es ist an der Grenze“, antwortete der vierfache Hahnenkamm-Sieger: „Der Schnee ist sehr aggressiv, die Skier sind sehr aggressiv. Man sollte die Reißleine zieht, was Verletzungen angeht.“