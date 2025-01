Garmisch-Training: Ager und Haaser vorne dabei

Sofia Goggia hat im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ihre Favoritenstellung demonstriert. Die Italienerin, die mit einem Cortina-Erfolg im Gepäck angereist war, fuhr am Freitag auf der Kandahar-Strecke in 1:36,81 Min. Bestzeit. Hinter der US-Amerikanerin Breezy Johnson (+0,37 Sek.) landeten Ricarda Haaser und Christina Ager (+0,52) als beste ÖSV-Läuferinnen ex aequo auf Rang drei. Am Samstag findet die Abfahrt statt, am Sonntag ein Super-G.