„Fußball-Junkies“ kicken als Demenz-Vorbeugung

„Walking Dads and Moms“ – so nennen sie sich selbst. Ein Name, der hält, was er verspricht. Die wichstigste Regel in der Ü55-Liga: Nicht Laufen! Hört sich leichter an als es ist. „Seit 15 Jahren renne ich keiner U-Bahn mehr hinterher und auf einmal fange ich mit dem Ball an“, sagt Erwin beim „Krone“-Lokalaugenschein.