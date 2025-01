Wie eine Frau begonnen hat, die Welt zu verändern

Jeder kann etwas tun

Schaut man sich die Welt gerade an, macht eine Erfolgsgeschichte wie diese, Mut. „Ich habe mit knapp 50 begonnen. Es ist möglich, jeder von uns kann die Welt verändern!“ Was Vonwald sich noch wünscht, sind mehr Paten, damit noch mehr Kinder in die Schule gehen und lernen können. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier.