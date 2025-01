„Aufmascherln“ ist Pflicht, wenn´s zum Ball geht

Rot und Schwarz liegen heuer besonders im Trend

Was politisch offenbar nicht mehr zusammengeht, ist am Parkett Trend: Bei der Ballmode für die Damen stehen auch dieses Jahr die klassischen Farben Rot und Schwarz hoch im Kurs. Und es darf glitzern – allerdings nicht, wie in den vergangenen Jahren, überall, sondern eher im Detail, wie die Inhaberin von Moon Dress in der Linzer Schmidtorstraße verrät: „Im Trend liegen bewusst gesetzte Details, oft bei ganz schlichten Kleidern. Diese Highlights setzen dann das Kleid und die Trägerin so richtig in Szene.“