„Der Arztberuf muss wieder attraktiver werden“

Würden Sie jungen Menschen raten, eine Karriere im Spital einzuschlagen?

Absolut, wenn die Motivation darin liegt, Menschen zu helfen und in einem interdisziplinären Team zu arbeiten. Der Spitalsbetrieb bietet eine breite Vielfalt an Patienten und Aufgaben, was die Arbeit spannend macht. Wer jedoch rein finanzielle Ziele verfolgt, findet womöglich woanders lukrativere Möglichkeiten.