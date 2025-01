Dschungelcamp: Lasset die Spiele beginnen

Endlich ist es wieder so weit – ab heute Abend (20.15 Uhr, RTL) laben sich Halb-Promis, Möchtegernstars und gefallene Berühmtheiten im australischen Dschungel wieder an Straußen-Penis, Lamm-Hirn oder Krokodil-Anus. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht in die 18. Runde und hat nichts von seiner voyeuristischen Magie verloren. Während wir im kalten Winter auf der Couch lümmeln, müssen sich Alessia Herren, Sam Dylan, Jörg Dahlmann und Co. durch unterschiedliche Prüfungen quälen und sorgen damit garantiert wieder für Top-Quoten.