Hier bleibt der Pokal in der Familie

Und stolz. Besonders auf Sohnemann Nico. Der erst 18-Jährige war mit 13 Zählern und einer Dreier-Quote von 75 Prozent maßgeblich am Titel beteiligt, trat beinahe in die „MVP“-Fußstapfen des Herrn Papa. „Er hat wirklich überhaupt keine Angst gehabt, die Verantwortung übernommen. Das ist eine Eigenschaft die man entweder hat, oder nicht.“ Oder erbt? „Das weiß ich nicht“, schmunzelte Damir. Der als Erster in der österreichischen Basketball-Geschichte als Spieler, Trainer und Vater den Cup holte.