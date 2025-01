Positive Signale für WM: „Bei Vinc weiß man, …“

Für Österreich wäre eine WM-Teilnahme von Kriechmayr durchaus wichtig. Denn, das – nach der in Wengen erlittenen Innenbandzerrung im rechten Knie – ohne seinen Nummer-eins-Fahrer Vincent Kriechmayr zu den Hahnenkammrennen gereiste ÖSV-Team kommt weiter nicht zur Ruhe. Nicht nur stimmen die Leistungen bei den Routiniers in dieser Saison und vor der Heim-WM bisher noch nicht, so gilt es auch, mit den mittlerweile zahlreichen Ausfällen professionell umzugehen.