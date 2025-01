Brutale Diagnose: Saison-Aus für ÖSV-Talent!

Hacker mit Sieg im Europacup nach Kitzbühel

Der 25-jährige Kärntner Hacker hat in dieser Saison bereits vier Europacuprennen gewonnen, darunter am Montag den Super-G auf der Reiteralm, und ist überlegener Gesamtführender. An zwei Stationen schnupperte er vor Kitzbühel auch Weltcupluft, in Gröden war er 29. in der Abfahrt, in Bormio 23. in der Abfahrt und 14. im Super-G. „Das Selbstvertrauen passt sehr gut. Ich bin richtig motiviert, es kann was Gutes werden an diesem Wochenende“, hatte er nach dem ersten Training noch voll Euphorie gemeint. 24 Stunden später waren die Träume zunichte gemacht.