Glockner-Drama: Partner ist Extrembergsteiger

Rund 40 Viertausender in Tourenbuch

Viel über sich selbst als Extrembergsteiger gibt der Salzburger (Name der Redaktion bekannt) in diversen sozialen Netzwerken preis. Folgt man den zahlreichen Posts, so sind vor allem Eis- bzw. Steilwände und Rinnen, die er auch gerne mit Skiern befährt, sein (alpinistisches) Leben. Rund 40 Viertausender stehen in seinem Tourenbuch.