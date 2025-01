Alpinistin 50 Meter unter Glocknergipfel erfroren

Paar geriet an seine Grenzen

Der Aufstieg ging jedoch nur schleppend voran. Das Paar hatte technische Schwierigkeiten und geriet konditionell an die Grenzen. In der Zwischenzeit war es dunkel, aber die Bergsteiger setzten ihre Tour fort. Gegen Mitternacht war jedoch ein Weiterkommen nicht mehr möglich. Die Frau war zu erschöpft. 50 Meter unterhalb des Gipfels konnte sie nicht mehr.