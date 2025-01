Bergrettung Tirol: 3469 Einsätze und Monatsrekord

Jänner, Juli und August stachen hervor

Wie oft die Einsatzkräfte ausrücken müssen, hing 2024 wie in den Jahren zuvor stark vom Wetter ab: „Im Jänner, Juli und August mussten die Bergretterinnen und Bergretter aufgrund des schönen Wetters so oft ausrücken wie noch nie zuvor in diesen Monaten“, heißt es im Bericht.