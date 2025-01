Die große Trump-Show: Sofort und kompromisslos

Joe Biden hat in seinen vier Jahren als US-Präsident durchaus viel geleistet für sein Land: Er hat die – nicht zuletzt coronabedingte – Inflation zum Stillstand gebracht, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Wirtschaft brummt, und von den riesigen Investitionen in die oft so marode Infrastruktur werden die Amerikaner noch in Jahrzehnten profitieren. Aber Joe Biden konnte seine Erfolge nicht verkaufen. Das hat er zuletzt sogar selbstkritisch angemerkt.