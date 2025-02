Wie Catering-Riese den Flughafen-Keller erobert

In der Gruppe sind aktuell 2000 Mitarbeiter tätig, das Gros davon in Österreich. Zu tun gibt’s genug, denn abseits des klassischen Catering-Geschäfts ist man auch als Betreiber verschiedener Lokale aktiv, etwa im Das Anton im Musiktheater in Linz oder im Bruckner’s im Brucknerhaus in Linz, dazu kommen vier Subway-Filialen und 12 VaPiano-Restaurants. In Wien steckt man im Burgtheater, im Musiktheater an der Wien, im Cobenzl oder auch im Parkcafé im Schloss Belvedere hinter dem kulinarischen Angebot.