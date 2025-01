Passagierzahlen am Flughafen Linz stürzten ab

Ende März 2024 war die Verbindung zwischen Linz und Frankfurt eingestellt worden, weil Flugzeuge aufgrund einer Rückrufaktion zur Mangelware wurden – dieses zwischenzeitliche Aus schlug sich auch in den Zahlen des Airports Hörsching nieder. So wurden im Vorjahr nur 180.694 Passagiere in Linz abgefertigt – ein Minus von 22,4 Prozent zu 2023.