Trumps Pläne setzen Rechtsstaat unter Druck

Nach seiner Vereidigung will Trump außerdem „das größte Programm an Abschiebungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ starten. Dazu will er den Notstand ausrufen und das Militär einsetzen. Laut Schätzungen leben in den USA derzeit ungefähr elf Millionen Menschen, die keine Aufenthaltspapiere haben. US-Medien berichteten, dass für Dienstag bereits eine Großrazzia in Chicago geplant sei. Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltspapiere sollen dort festgenommen und abgeschoben werden.