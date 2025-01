ÖVP stichelt gegen Hofer, Grüne wollen mitregieren

Die im Vorfeld oft diskutierte Variante, Hofer könnte sich in einer Koalition mit der ÖVP zum Landeshauptmann machen lassen, geht sich nicht aus. Die einzige Möglichkeit gegen die SPÖ wäre eine Regierung aus Volkspartei, Freiheitlichen und Grünen – eher unwahrscheinlich, wie Hofer befand. Doskozil sei nun am Zug, sich einen Partner zu suchen. Sollte er eingeladen werden, werde er mit ihm Gespräche führen, betonte Hofer. Die Regierungsbildung werde in den kommenden Wochen jedenfalls „sehr spannend“.