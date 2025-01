Kennedy-Attentat: Akten sollen öffentlich werden

„Es wird alles versucht“, sagte der Republikaner am Sonntag bei einer Kundgebung vor jubelnden Anhängerinnen und Anhängern in der Hauptstadt Washington. Im Fall von Kennedy ist der Großteil der insgesamt rund fünf Millionen Schriftstücke, Fotos, Videos, Audioaufnahmen und Artefakte in Verbindung mit dem Attentat bereits seit Ende der 1990er-Jahre komplett zugänglich.