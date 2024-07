JFKs einziger Enkel Jack sorgt für große Furore

Von TikTok zur „Vogue“

Der Absolvent der Harvard Universität, der sich selbst als „Quatschkopf“ bezeichnet, war in den letzten Jahren als TikToker viral gegangen. Auf dieselbe lockere Art und Weise will er auch das Präsidentschaftsrennen für „Vogue“ kommentieren: „Du kannst die Leute nicht nur mit schlechten Sachen bombardieren. Du musst an Dinge, die dir wichtig sind, mit einer positiven Einstellung und guter Energie herangehen.“