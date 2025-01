Eagles entscheiden Schnee-Schlacht gegen LA Rams

Die Philadelphia Eagles haben in der Divisional Round der NFL-Play-offs am Sonntag (Ortszeit) bei dichtem Schneetreiben 28:22 gegen die Los Angeles Rams gewonnen und treffen nun am kommenden Sonntag im NFC-Finale auf das Überraschungsteam der Washington Commanders. Zwei Jahre nach der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs fehlt den Eagles nur noch ein weiterer Sieg für die erneute Teilnahme an dem Spektakel am 9. Februar in New Orleans.