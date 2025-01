Tötete die Ukraine russische Zivilisten in Kursk?

„Kannibalistisches Massaker“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, ortete einen groben Verstoß gegen internationales humanitäres Recht. „Diese Gräueltaten sind ein weiterer Beweis für die terroristische und neonazistische Gesinnung des Kiewer Regimes, das in seiner bösen militärischen und politischen Ohnmacht angesichts der Niederlagen an der Front wieder einmal ein kannibalistisches Massaker an der Zivilbevölkerung verübt hat“, so Sacharowa. Sie warf zugleich dem Westen eine Verantwortung vor, da dieser das „Regime“ in Kiew mit Waffen und Geld versorge.