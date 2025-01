Feller und Schwarz: Verkühlt in den Klassiker

Weiter voll angreifen

Manu Feller geht als Titelverteidiger an den Start. „Ich werde weiter voll angreifen, eine andere Option gibt es nicht“, sagt der Tiroler, der in diesem Winter schon viermal ausschied. Aber pfeilschnell ist! Wie zahlreiche Teilzeiten beweisen. Die Startnummernauslosung gestern Abend in Wengen ließ aufgrund seiner Verkühlung aus.