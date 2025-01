Slalom der Herren in Wengen, LIVE ab 10.15 Uhr

Man muss bis in die Saison 1984/85 zurückgehen, um einen schlechteren Saisonstart der Österreicher im Slalom zu finden. Damals gab es erst im zehnten Slalom des Winters den ersten Podestplatz. Dabei ist die Dichte in der aktuellen Mannschaft durchaus vorhanden: Im ersten Adelboden-Durchgang hatten sich vor einer Woche sieben ÖSV-Aktive in den Top 19 klassiert – mit Feller an der Spitze des Klassements. „Dann war es natürlich ein bitterer zweiter Durchgang für uns“, sagte Pfeifer. Fabio Gstrein als Fünfter und Michael Matt als Neunter waren am Ende die besten aus dem österreichischen Lager, Johannes Strolz wurde 15.