Skifahrer (38) prallte gegen Stange – bewusstlos!

Zwei Schwerverletzte bei Kollisionen

Folgenschwere Skiunfälle gab es am Samstag auch in Fiss und in Berwang. In beiden Skigebieten kam es Samstag zu Zusammenstößen zwischen Wintersportlern. Ein 20-Jähriger und ein 84-Jähriger erlitten dabei schwere Verletzungen.